Американский фотограф из New York Times оценил станцию метро в Екатеринбурге

Американского фотографа восхитила станция метро в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Американский фотограф New York Times Френк Херфорт оценил станцию метро «Ботаническая» в Екатеринбурге. Фотографию знакомого пространства с сотами на потолке выложило издание на своей официальной странице в Instagram.

Мужчина создавал свой проект с 2014 года, в фоторепортаж вошли снимки 770 станций метро советских времен из 19 город России, в том числе в Екатеринбурге.

- Моя цель состояла в том, чтобы создать как можно более полный архив российского метро, - пишет Френк Херфорт - Меня тянуло записывать бесчисленные детали: лампы, скамейки, плитки, украшения, мозаики, лестницы, лифты и другие произведения искусства ручной работы из мрамора или дерева.

Фотограф признается, что хотел обратить внимание прохожих на детали, которые они чаще всего не замечают.