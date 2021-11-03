Нерабочие дни обойдутся жителям Екатеринбурга в 45 тысяч рублей

Выходные жители Екатеринбурга оценили в 45 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга оценили комфортное проживание в нерабочие дни в 45 тысяч рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование SuperJob, проведенные с 21 по 28 октября в разных городах, включая столицу Среднего Урала.

Екатеринбург оказался на третьем месте по уровню затрат в нерабочие дни. Впереди оказались жители Москвы (55 тысяч рублей) и Санкт-Петербурга (47 тысяч рублей).

Опрос провели среди 1600 респондентов старше 18 лет в 358 населенных пунктах.