Уральца приговорили к 12 годам колонии строго режима за убийство и кражу

Суд частично удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Местного жителя Каменска-Уральского Евгения Кофейникова приговорили к 12 годам в колонии строгого режима за убийство знакомого и кражу из его квартиры. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

15 марта 2021 года пьяный осужденный был в квартире на улице Калинина. Между ним и его 44-летним знакомым во время распития спиртного произошла ссора на фоне личной неприязни. Кофейников решил убить товарища. Он взял нож и нанес не меньше 14 ударов потерпевшему в область грудной клетки, шеи, спины и рук. Также он не меньше двух раз ударил знакомого руками и ногами.

- Кофейников причинил потерпевшему многочисленные телесные повреждения, в том числе проникающие колото-резанные ранения грудной клетки, шеи, закрытые переломы II-VI ребер справа, - говорится в сообщении прокуратуры.

Потерпевший скончался от полученных травм на месте. А осужденный взял ключи и вышел из квартиры. В этот же день Кофейников вернулся в жилище и украл телевизор, домашний кинотеатр и мобильный телефон. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на 20 тысяч рублей.

Суд признал Кофейникова виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Четыре колонки и сабвуфер вернули представителю потерпевшего. Также суд частично удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,2 миллиона рублей. Приговор еще не вступил в силу.

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