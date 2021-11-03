ВТБ увеличил льготный период по кредитной карте до 200 дней и кешбэк до 10%

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Клиентам теперь доступен ряд новых опций - увеличенный беспроцентный период до 200 дней, а также повышенный до 10% кешбэк на любые покупки в первые 30 дней пользования карты. Предложение распространяется на всех новых держателей кредитной карты и действует до 31 декабря 2021 года. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции.

При оформлении «Карты возможностей» клиенты могут воспользоваться расширенным льготным периодом, в рамках которого на протяжении первых шести месяцев и 20 дней они не будут платить проценты по кредиту. При этом пользователи получат возможность без комиссии снимать и переводить с карты до 50 тысяч рублей в месяц.

Владельцы кредитной «Карты возможностей» также смогут получить дополнительную выгоду от собственных трат. Размер кешбэка на любые покупки вырос с 1,5% до 10% и будет действовать в течение первых 30 дней использования карты. Клиенты смогут вернуть до 2 тыс. бонусных рублей с первых покупок.

За бонусную валюту можно будет приобрести не только товары из онлайн-каталога программы лояльности Мультибонус, но и перевести их на свой счет ВТБ по курсу «один к одному» (1 бонусный рубль равен 1 рублю). Ежегодное обслуживание и смс-информирование по карте предоставляется бесплатно.

«ВТБ постоянно работает над эффективностью и качеством карточных продуктов для того, чтобы максимально расширить возможности наших клиентов. Особенно это важно в период подготовки к новогоднему периоду, когда у многих запланированы дополнительные «праздничные» траты. Улучшенные условия в рамках нашего флагманского продукта кредитной «Карты возможностей» позволят клиентам не только фактически бесплатно воспользоваться заемными средствами банка более полугода и получить дополнительные бонусы, но и самостоятельно определить тот уровень финансовой нагрузки, которая позволит им чувствовать себя максимально комфортно. «Карта возможностей» от ВТБ по своим параметрам стала одним из самых выгодных и удобных предложений на рынке», - отметил Анатолий Печатников.

Любой клиент ВТБ может оформить цифровую кредитную карту без визита в отделение, в ВТБ Онлайн за несколько минут. Это особенно важно в период развития пандемии, когда важно сократить посещение общественных мест. Для получения цифровой кредитной карты клиенту необходимо заполнить небольшую анкету в мобильном приложении. Поля анкеты меняются в зависимости от известной о клиенте информации. После оформления карта сразу будет доступна в приложении. При необходимости клиент может получить пластиковый эквивалент кредитной карты в офисе.

За три квартала текущего года ВТБ выдал на 65% больше кредитных карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель кредитных карт с начала года вырос на 17%, до 130 млрд рублей. Доля выдач цифровых кредитных карт составляет 13%.