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Происшествия3 ноября 2021 9:30

Ковидный госпиталь на Широкой речке остался без воды

На место приехала бригада рабочих
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Для устранения аварии необходимо провести раскопочные работы

Для устранения аварии необходимо провести раскопочные работы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге без холодной воды остался Госпиталь для ветеранов войн, который был перепрофилирован под лечение коронавирусных пациентов. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в МУП «Водоканал».

- Сегодня утром произошла авария на трубопроводе диаметром 300 мм. Для устранения аварии необходимо проведение раскопочных работ, - рассказали там.

Бригада рабочих уже приехала на место аварии. Им нужно получить разрешение на раскопку. После этого они начнут устранять неполадки.

Ранее в Екатеринбурге в ночь на 28 октября затопило улицу Малышева от Мира до Гагарина. По проезжей части лились потоки воды. Авария произошла на водопроводе 500 мм. Аварийный участок отключили. При этом в домах отключений от воды не было. «Водоканал» объяснил, что вода стояла на дороге из-за забитой ливневой канализации.