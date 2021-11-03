В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Рассказываем, где во вторник, 3 ноября, можно поставить вакцину.

В Екатеринбурге медики будут прививать от коронавируса в мобильных пунктах, расположенных в ТРЦ VEER Mall, ТЦ «ОМЕГА», ТРЦ «Академический», ТРЦ «Гринвич», ТЦ «МЕГА», ТРЦ «Алатырь», аэропорту «Кольцово», ТРК «Парк Хаус», ТЦ «МАКСИДОМ», ТЦ «Дирижабль», ТРЦ «Кировский», Екатеринбургском государственном цирке и гипермаркете «Сима-Ленд».

Все перечисленные мобильные пункты работают с 09:00 до 19:00, кроме пункта в ТЦ «Мега» - он закрывается на час позже - в 20:00 и в «Кольцово», где медики делают перерыв в работе с 13:30 до 14:30.

В Нижнем Тагиле с 16:00 до 19:00 прививку можно сделать в ТРЦ «Квадрат» и с 16:00 до 20:00 в ТРЦ «DEPO».

В Серове медики дежурят в пунктах вакцинации в КТ «Родина» с 09:00 до 16:00, в гипермаркете «Семейный» с 11:00 до 16:00 и в ТЦ «Nebo» с 12:00 до 20:00.

В Реже мобильный пункт будет работать в ТЦ «Березка» с 10:00 до 18:00. В Сысерти прививку можно будет сделать в ТЦ «Бажов» с 10:00 до 14:00.

В мобильных пунктах также можно поставить прививку от гриппа.

Напомним, что записаться на прививку и сделать ее в медучреждении можно на сайтах и по телефонам больниц, по единому номеру 122 и через сайт Госуслуг.