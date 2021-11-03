В Нижнем Тагиле рабочий скончался после травмы, которую получил на «Уралвагонзаводе»

Прощание с рабочим пройдет 4 ноября в 13:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле скончался 48-летний Вадим Федоров. Он мер после тяжелой травмы, которую получил на «Уралвагонзаводе». Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил».

Федоров работал монтажник в цехе № 816. Он получил травму 25 октября 2021 года на производстве. Его доставили в больницу. Врачи пытались спасти его, но не смогли. В субботу, 30 октября, Федоров скончался.

Вадим Федоров работал монтажником в цехе № 816. Фото: паблик «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил»

Прощание с рабочим пройдет 4 ноября в 13:30 в Свято-Троицкой Церкви в Нижнем Тагиле.

Ранее в Екатеринбурге на строительной площадке на улице Готвальда 24/3 рабочий сорвался в шахту лифта. Это произошло 18 октября. Погибшим оказался 20-летний молодой человек.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, молодой человек упал в шахту лифта и получил смертельные травмы, когда поднимал через нее строительные материалы с 15 на 17 этаж.

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