В Свердловской области в 2021 году восстановлены права более 700 дольщиков

В 2021 году перечень проблемных объектов пополнили долгострой из Серова на улице Заславского, 12 и трехэтажный дом в Арамили Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области подвело промежуточные итоги работы межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков. За три квартала 2021 года в регионе из перечня проблемных объектов исключены 10 долгостроев, меры поддержки получил 731 человек.

Так, в Екатеринбурге в январе разрешение на ввод получила 17-этажная секция жилого дома по улице Шевелева, 1. В апреле введен в эксплуатацию шестнадцатиэтажный дом в Верхней Пышме. В мае было завершило строительство двух десятиэтажных корпусов ЖК «Кольцовский дворик». В сентябре достроены семнадцатиэтажный дом в Верхней Пышме ЖК «Петровский». В этом же месяце денежные компенсации получили девять дольщиков Рефтинского и 25 жителей Лесного.

Вместе с этим, в 2021 году перечень проблемных объектов пополнили долгострой из Серова на улице Заславского, 12 и трехэтажный дом в Арамили.

Как рассказал генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства Свердловской области Сергей Киселев, в работе фонда в 2021 году еще находятся 10 объектов, для строительства которых привлечены деньги 260 человек. Наблюдательный совет принял решение профинансировать завершение строительства жилого комплекса «Тимирязевский» в Нижнем Тагиле и ЖК «Да Винчи».

Всего в перечне проблемных объектов координационной комиссии остаются 16 домов на 12 площадках, при строительстве которых от действий недобросовестных застройщиков пострадали 479 человек.