С екатеринбуржца взыскали два миллиона рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге у чиновника нашли неподтвержденный доход. Судебные приставы взыскали эти деньги в доход государства, сообщает ГУФССП по Свердловской области.
- Уралец, занимая государственную должность, приобрел недвижимость на общую сумму, превышающую общий доход за три последних года. Законность происхождения денежных средств не установлена, - говорится в сообщении.
Это выяснилось при проверке справок о доходах, расходах и имуществе. Годовой доход чиновника составлял около миллиона рублей. Однако он смог погасить ипотеку на два миллиона рублей и автокредит на 600 тысяч рублей. Суд решил взыскать с екатеринбуржца два миллиона рублей.
Приставы возбудили исполнительное производство. Чиновника уведомили об этом и о том, что он должен предоставить машину Kia Rio для составления описи. Однако госслужащий это не сделал. Тогда приставы составили протокол по статье 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ограничили его право на выезд из России.
После принятых мер чиновник сделал оплату. Также он внес сумму исполнительского сбора в размере 133 тысяч рублей.
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