Перевозки пассажиров на СвЖД в октябре выросли на 10,8%

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Из них в пригородном сообщении отправлено 1,7 млн пассажиров (+5,2%), в дальнем следовании – 0,5 млн (+33,6%). Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 552 млн пасс-км, что на 21,2% больше октября 2020 года.

За десять месяцев (январь-октябрь) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 22,7 млн пассажиров, что на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 17,2 млн пассажиров (+10,8%), в дальнем следовании 5,5 млн (+28,3%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2021 года вырос на 20,5% и составил 6,1 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в октябре 2021 года перевезено 92 млн пассажиров, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров выросло на 11,1% – до 84,9 млн человек, в дальнем следовании выросло на 27,2% – до 7,1 млн человек. Пассажирооборот в октябре 2021 года составил 7,7 млрд пасс-км, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Всего за январь-октябрь 2021 года отправлено 876 млн пассажиров (+20,4% к январю-октябрю 2020 года), из них в дальнем следовании – 79,5 млн пассажиров (+36,8%), в пригородном сообщении – 796,5 млн (+18,9%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2021 года вырос на 32,9% к уровню прошлого года и составил 89,7 млрд пасс-км.