Среди свердловчан 25% считают допустимым использовать феминитивы в письменной официально-деловой речи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 68% жителей негативно относятся к современным феминитивам в профессиях - таким, как блогерка, докторка, директорка, редакторка и другим. К такому выводу пришли в службе исследований онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru после опроса свердловчан. Он также показал, что положительно к феминитивам относятся 28% жителей региона, остальные обозначить свое мнение затруднились.

Тех, кто одобряет подобные слова, больше всего среди начинающих специалистов, в сфере науки и образования, а также среди представителей сферы искусства, медиа и развлечений.

- Сами жители Среднего Урала не так уж часто употребляют эти слова: 57% обычно ни при каких обстоятельствах не используют в своей речи современные феминитивы. 28% позволяют себе это только в кругу друзей, 1% - только в письменной форме, и лишь 14% - постоянно, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

Интересно, что, несмотря на общее негативное отношение к современным феминитивам, 63% опрошенных считают допустимым их употребление в разговорной речи, 35% не имеют ничего против феминитивов в художественной литературе, 31% - в СМИ, 27% - в устной официально-деловой речи, 25% - в письменной официально-деловой речи. Лишь 28% свердловчан выступил однозначно против использования феминитивов независимо от обстоятельств. В службе исследований hh.ru отметили, что это один из самых низких показателей среди регионов.