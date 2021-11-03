Что произошло в ночь на 3 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области Фото: Лев ИСТОМИН

Главные события, которые произошли в Екатеринбурге и Свердловской области вечером 2 ноября и в ночь на 3 ноября 2021 года – в подборке «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге начали наказывать безмасочников. Специальные рейды стражи порядка проводят по торговым центрам, в общественных местах и в городском транспорте. В мэрии Екатеринбурга «Комсомолке» сообщили, что уже наказаны рублем более сотни злостных нарушителей режима ограничений.

Тем временем 34-летнему гаишнику из Екатеринбурга грозит реальный срок за взятку в 25 тысяч рублей. Лейтенант полиции взял эту сумму у рецидивиста, который должен был находиться дома, однако разъезжал ночью по дорогам столицы Среднего Урала. За деньги страж порядка закрыл на это глаза. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил собственный источник.

Вечером, 2 ноября, и.о. губернатора Свердловской области Алексей Шмыков подписал указ, по которому жителям региона без qr-кодов и справки о перенесенном коронавирусе могут посещать магазины оптики и ортопедические салоны.

В Свердловскую область после первых ноябрьских морозов придет временное потепление, которые выпадет на праздники. Так, 4 ноября, в Екатеринбурге столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса, а 5 ноября – до +4 градусов. Осадков синоптики не обещают.