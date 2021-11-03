В Екатеринбурге от коронавируса умер зампрокурора

Долгое время Анатолий Зуев занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Фото: читатель

В Екатеринбурге от коронавируса скончался бывший заместитель прокурора Анатолий Зуев. Ему было 45 лет.

- Он умер дома, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Анатолий Зуев работал в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. Затем он долгое время занимал должность заместителя прокурора Ленинского района. Несколько лет назад он вышел на пенсию.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, состоятся похороны председателя Кировского районного суда Ольги Гавриловой. На 63-м году жизни она скончалась в больнице, куда ее госпитализировали с коронавирусом.

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