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Здоровье3 ноября 2021 7:00

В Екатеринбурге от коронавируса умер зампрокурора

Анатолию Зуеву было 45 лет
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Долгое время Анатолий Зуев занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Фото: читатель

Долгое время Анатолий Зуев занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Фото: читатель

В Екатеринбурге от коронавируса скончался бывший заместитель прокурора Анатолий Зуев. Ему было 45 лет.

- Он умер дома, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Анатолий Зуев работал в Чкаловской районной прокуратуре и в полпредстве. Затем он долгое время занимал должность заместителя прокурора Ленинского района. Несколько лет назад он вышел на пенсию.

Отметим, что сегодня, 3 ноября, состоятся похороны председателя Кировского районного суда Ольги Гавриловой. На 63-м году жизни она скончалась в больнице, куда ее госпитализировали с коронавирусом.

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