Синоптики обещают потепление на праздничные выходные в Свердловской области

Свердловчанам пообещали небольшое потепление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область после резкого похолодания придет небольшое потепление. Об этом свидетельствует прогноз погоды Уральского гидрометцентра. Столбики термометров поднимутся до плюсовых температур в дневное время в праздничные выходные - 4 и 5 ноября.

В четверг, 4 ноября, ночью ожидается -5,-10 градусов, днем +2,-3 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 5 ноября, в ночное время столбики термометров покажут от -2 до -7 градусов, в дневное - от -1 до +4 градусов. Ветер также будет западным 4-9 метров в секунду, однако порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Осадков в эти два дня синоптики не обещают.