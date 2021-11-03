В Екатеринбурге завершился сезон работы кикшеринга

В этом сезоне количество пользователей электросамокатов в Екатеринбурге увеличилось в 3,5 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за выпавшего снега и похолодания завершился сезон работы кикшеринга. Последним убрал электросамокаты с улиц города сервис Whoosh.

- Погода в городе ухудшилась, а значит сервис краткосрочной аренды электросамокатов Whoosh завершил сезон. За 6 месяцев жители Екатеринбурга проехали почти 6,5 миллионов километров на новом виде транспорта. С прошлого года этот показатель вырос в 6 раз, - рассказали в пресс-службе компании.

В Whoosh отметили, что общий парк компании в этом сезоне вырос до 3 тысяч самокатов, а количество пользователей электросамокатов в Екатеринбурге увеличилось в 3,5 раза. Кроме того, сервис в два раза увеличил количество парковочных точек - к концу сезона было организовано тысяча мест.

Напомним, что в этом году в Екатеринбурге на некоторых участках города ограничили скорость движения электросамокатов. В перечень, где нельзя разгоняться, вошли парки, скверы и пешеходные зоны.