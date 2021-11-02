Еще одна авиакомпания открыла прямые рейсы из Екатеринбурга в Египет

Планируется, что вылеты из России будут выполняться по вторникам и средам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания S7 Airlines начала выполнять прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Египет. Первый борт вылетел из уральской столицы в Шарм-эль-Шейх уже 2 ноября. Планируется, что вылеты из России будут выполняться по вторникам, а в обратном направлении – по понедельникам.

- Также первый прямой рейс авиакомпании из Екатеринбурга в Хургаду состоится 3 ноября и будет выполняться раз в неделю по средам. Обратный рейс вылетает также в среду. Билеты уже появились в продаже, - сообщает пресс-служба S7 Airlines.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешил самолетам совершать рейсы из Екатеринбурга еще в девять стран. Документ опубликован на сайте ведомства.

Теперь авиалайнеры два раза в неделю будут летать Корфу и Миконос в Греции. Один раз в неделю самолеты будут выполнять рейс в Тенерифе и два раза в Жирону и Реус в Испании. Эти полеты будет выполнять компания Azur Air.