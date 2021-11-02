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Происшествия2 ноября 2021 20:07

В Екатеринбурге мужчина выбросил из окна многоэтажки свою собаку

Животное скончалось от полученных травм
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Горе-владельцем четвероногого питомца заинтересовались сотрудники полиции

Горе-владельцем четвероногого питомца заинтересовались сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга нерадивый хозяин выбросил из окна свою собаку. Инцидент произошел в жилом доме на улице Очеретина. Животное пролетело четыре этажа, а позже скончалось от полученных травм. Горе-владельцем четвероногого питомца заинтересовались сотрудники полиции.

- Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции номер восемь сегодня около 18.00. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев. Проводится проверка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, на минувших выходных, в Екатеринбурге зооспасатели сняли с дерева кошку, которая сбежала от своих хозяев в парке имени Павлика Морозова. Владельцы пушистой хотели выгулять, однако животное быстро вскарабкалось на ствол и спускаться не пожелало. Попытки достать ее самостоятельно успеха не имели, поэтому и было решено обратиться к специалистам