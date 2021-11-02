В Нижнем Тагиле в школах детям-сиротам не предоставляли специальное меню

Как оказалось, учебные учреждения не разработали и не согласовали отдельное меню Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле детям-сиротам из двух общеобразовательных школ не предоставляли специальное диетическое питание. После вмешательства прокуратуры выяснилось, что четыре человека нуждались в лечебном питании в МКОУ СОШ № 9, еще один человек находился в МБОУ СОШ № 64.

- Организатором питания в указанных школах является ООО «Комбинат общественного питания». В ходе проверки установлено, что исполнителем контракта допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Как оказалось, учебные учреждения не разработали и не согласовали отдельное меню, из-за чего начальнику управления образования Нижнего Тагила и руководителю ООО «Комбинат общественного питания» внесли представления об устранении выявленных нарушений закона. Только после этого права детей были восстановлены.