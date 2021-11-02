На Урале в салоны оптики можно будет попасть без QR-кода

В Свердловской области в салоны оптики и ортопедические салоны можно будет попасть без QR-кода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в салоны оптики и ортопедические салоны можно будет попасть без QR-кода или медицинских документов. Об этом говорится в указе, который подписал исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

- Также введен запрет с 4 ноября на вход детей до 18 лет без сопровождения родителей или законных представителей в торгово-развлекательные центры. Эта мера призвана избежать скопления подростков в закрытых помещениях в праздничные дни, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Кроме того, появилась информация, что в качестве одной из мер, в данном случае рекомендательных, власти посоветуют работодателям перевести на удаленный режим работы тех, кто не начал процесс вакцинации. Те, кто решил поставить первый компонент вакцины, должны будут завершить процесс вакцинации до декабря.