В Екатеринбурге задержали угонщиков двух автомобилей стоимостью больше двух миллионов

Летом под подозрение попали двое не судимых местных жителей 35 и 34 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые в мае этого года угнали две иномарки, их добычей стали Kia Rio и Kia Sportage общей стоимостью больше двух миллионов рублей. Известно, что Kia Rio пропал в ночь на 21 мая, тогда злоумышленники использовали металлический стержень, заточенный под ключ, чтобы открыть дверь.

- Спустя шесть дней, 27 мая, обвиняемые аналогичным образом похитили Kia Sportage, которая была припаркована у дома № 2 на проспекте Космонавтов, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Летом под подозрение попали двое не судимых местных жителей 35 и 34 лет. В их автомобиле нашлись инструменты, используемые при похищении транспорта. Они отпираться не стали, признали вину и рассказали, что планировали продать угнанные машины. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража».