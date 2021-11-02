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Общество2 ноября 2021 18:00

Пользователи Instagram требуют от екатеринбурженки, заявившей об изнасиловании, вернуть деньги

Девушка собирала деньги на хорошего адвоката
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Пользователи Instagram требуют вернуть деньги от екатеринбурженки, которая рассказала об изнасиловании и объявила сбор средств на квалифицированного адвоката. В комментариях сотни людей пишут о том, что прониклись историей и решили помочь, но теперь их настигло разочарование.

Практически сразу после инцидента выяснилось, что девушка работает вебкам-моделью и выкладывает на специальном сайте интимные трансляции и эротические фотографии. А позже появилось видео, на котором девушка сама идет за своим «насильником» недалеко от гостиницы «Ямал».

- Жаль, что из-за нее не поверят реальной жертве насилия. Верните наши деньги. Пост про изнасилование удален, как будто ничего и не было, - негодуют пользователи.

Девушку затравили в социальных сетях, после чего она удалила пост, в котором рассказывала в мельчайших подробностях обстоятельства произошедшего, остались только истории в разделе «Актуальное».