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Общество2 ноября 2021 17:27

В Екатеринбурге во время нерабочих дней автоинспекторы будут ловить пьяных водителей

Профилактические рейды пройдут с 3 до 7 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД проведут рейды, чтобы выявить водителей, которые садятся за руль нетрезвыми или без водительского удостоверения. Планируется, что спецоперация пройдет с 3 до 7 ноября. При проверках они будут обращать внимание и на другие нарушения правил дорожного движения.

- Пьяный водитель представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения. За управление транспортным средством в нетрезвом виде в первый раз нарушителя привлекают к административной ответственности, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С начала года 83 аварии случились по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом 122 человека получили различные травмы, а 13 человек погибли. Кстати, сообщить о нетрезвом автомобилисте, можно по телефону 02 или 112 круглосуточно.