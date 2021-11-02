Консервация Широкореченского полигона завершится к 2023 году

Полигон рекультивируют в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Консервация Широкореченского полигона в черте Екатеринбурга завершится к 2023 году. Об этом сообщил Департамент информационной политики города. Темпы работы проконтролировали 2 ноября глава Екатеринбурга Алексей Орлов и министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

Сейчас идут работы по формированию тела полигона, которое на начальном этапе будет покрыто изолирующим экраном. Оно исключит негативное влияние накопленных 6 миллионов кубометров вредных отходов. После этого экологи приступят к озеленению 30 гектаров.

- Срок окончания по контракту – 2024 год, но я надеюсь, что к началу 2023 года мы полностью завершим рекультивацию Широкореченского полигона, – заявил Глава Екатеринбурга.

Алексей Орлов также добавил, что полигон вполне может быть пригоден для спортивных целей.

Свалка была выведена из эксплуатации с 2015 года. Спустя 5 лет она получила софинансирования по нацпроекту «Экология» в размере 490 миллионов рублей.