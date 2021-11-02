В Свердловской области посреди дороги загорелся автомобиль

В Первоуральске, вечером, 2 ноября, на улице Вайнера вспыхнула «легковушка». Видео с места происшествия опубликовало сообщество «Инцидент Первоуральск».

Судя по кадрам, в автомобиле была открыта пассажирская дверь. Сообщение о горящем автомобиле поступило на пульт дежурного МЧС В 17:14. На место происшествия выехали пожарные.

- На площади 4 квадратных метра сгорел автомобиль ВАЗ. Пожарные справились с возгоранием в течение двух минут. В тушении пожара были задействованы две единицы спецтехники и шесть человек личного состава, - рассказывают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

К счастью, пострадавших людей в пожаре нет. Неизвестно, где в момент возгорания был водитель. Полыхающий автомобиль удалось погасить быстро.

Точная причина пожара пока неизвестна. В настоящий момент сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.