Прокуратура проведет проверку после гибели двух детей в пожаре в уральском селе

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Прокуратура Свердловской области проведет проверку после пожара в селе Квашнинское под Камышловом, в результате которого погибли двое детей, одному из которых не было и года. По предварительной информации, их мама затопила печь и вышла из дома, оставив там четырех несовершеннолетних без присмотра.

- После возникновения пожара двум детям удалось спастись, а тела двух других детей, 2019 и 2021 годов рождения, были обнаружены при тушении пожара. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Во время этой проверки прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанной семьей. По результатам судебно- медицинской экспертизы будет установлена точная причина смерти детей. Мать детей уже была судима за кражи, а отец сейчас находится в колонии. Старшего сына дома не было - мальчик уехал в столицу области на крестины.