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Общество2 ноября 2021 16:49

Театры Свердловской области получили 20 номинаций на премию «Золотая маска»

Премию учредили в качестве награды за лучшие работы сезона в различных видах театрального искусства
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Театры Свердловской области получили сразу 20 номинаций на российскую национальную театральную премию «Золотая маска», в число претендентов на награду вошли Екатеринбургский театр оперы и балета, Театр музыкальной комедии и Театр кукол, танцевальная компания «Zonk’a». Кстати, в этом году в регион прибыли сразу три «Золотые маски».

- Екатеринбургский театр оперы и балета с двумя спектаклями претендует на 14 наград. Театр музыкальной комедии заявлен в четырех номинациях, Театр кукол – в двух, танцевальная компания «Zonk’a» – в четырех, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Премию «Золотая маска» учредили в 1993 году в качестве награды за лучшие работы сезона в различных видах театрального искусства. Сюда входят драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол.