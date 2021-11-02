Свердловская область и Сербия договорились о сотрудничестве в области медицины и образования

Свердловская область и Сербия будут развивать телемедецину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Свердловской области и Сербии договорились о сотрудничестве в области медицины и образования во время рабочей поездки региональной делегации в Республику. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Среднего Урала.

Визит организован по поручению главы Свердловской области в рамках соглашения о сотрудничестве, которое было подписано на выставке ИННОПРОМ-2021. По словам главы международных и внешнеэкономических связей Василия Козлова, поездка была направлена на проработку конкретных направлений, обозначенных в соглашении.

Делегация провела переговоры с министрами и заместителями министров Сербии и посетила профильные учреждения.

- Нам удалось запустить практический диалог о совместных проектах в здравоохранении, транспортном машиностроении, образовании, развитии побратимских связей наших городов. У Сербии высокий интерес к нашим медицинским технологиям, мы скоординировали работу специалистов по телемедицине, - рассказал Василий Козлов по итогам визита.