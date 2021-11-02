Сообщения об обысках в МУГИСО оказались фейком

Обыски якобы прошли в здании ведомства на улице Мамина-Сибиряка, 111. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Во вторник, 2 ноября 2021 года, в СМИ появилась информация об обысках в министерстве по управлению госимуществом Свердловской области, которые проводят силовики. «КП Екатеринбург» ситуацию прокомментировал источник в правоохранительных органах.

- Это фейк. Даже в МУГИСО сказали, что никого не было, - рассказал он.

СМИ сообщали, что обыски прошли в здании ведомства в Екатеринбурге на улице Мамина-Сибиряка, 111.

Ранее, в июне 2021 года, в Екатеринбурге задержали первого замминистра по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Елену Николаеву. В ночь на 10 июня силовики провели масштабные следственные действия. Они провели обыски по 11 адресам и задержали 10 человек.

Тогда источник рассказал «КП-Екатеринбург», что Николаеву и нескольких других чиновников задержали в рамках уголовного дела бывшего главы МУГИСО Алексея Пьянкова. Дело на него завели еще в 2016 году. Тогда следствие подозревало, что руководство ведомства получило больше 30 миллионов рублей взяток. По данным силовиков, деньги были получены чиновниками во время подготовки объектов к ЧМ по футболу.

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