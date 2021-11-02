Алексей Шмыков закрепил в указе новые ограничения в Свердловской области

На Урале ужесточают антикоронавирусные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. Новые меры профилактики распространения инфекции в указе № 624-УГ 2 ноября 2021 года закрепил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. Эти меры, по данным региональных властей, приняты из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Что прописано в указе губернатора, и какие ограничительные меры приняты 2 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области.

1. Подросткам до 18 лет запрещено без родителей посещать торговые центры. Это позволить избежать скопления людей в закрытых помещениях.

2. Срок, в который люди вместо QR-кода могут предъявить медицинскую справку в свободных от коронавируса зонах, сокращен с 15 декабря до 1 декабря.

3. Расширен перечень торговых объектов, куда можно попасть без QR-кода. Например, в них попали салоны оптики и ортопедические салоны.

Напомним, что ужесточение антикоронавирусных мер анонсировал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Кроме озвученных мер он обещал дать рекомендацию работодателям перевести невакцинированных сотрудников на удаленный режим работы.

Отметим, что на этой неделе свердловские власти проведут совещание по вопросу продления нерабочих дней еще на одну неделю. Если же торговые центры не примут меры по соблюдению посетителями установленных правил, то Павел Креков не исключил введение локдауна.

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