Тагильчанам, который привьются от коронавируса в здании цирка, подарят билет на выступление

Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Нижнего Тагила, которые привьются от коронавируса в здании государственного цирка, подарят билеты на представление. О том, что здесь появится пункт вакцинации, стало известно накануне. Точная дата открытия пока неизвестна, ориентировочно это будет середина ноября, Первый пункт вакцинации Росгосцирк открыл в мае 2021 года.

- Медицинские пункты оборудованы всем необходимым для хранения вакцины. В них работают врач-терапевт и участковая медсестра, которые перед процедурой измеряют температуру и спрашивают о самочувствии, - сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области закончился препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник Лайт», когда в регион пребудет новая партия, пока неизвестно. Заместитель губернатор Павел Креков заявил, что сейчас есть альтернатива этой вакцине.