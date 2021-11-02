Жители двух районов Нижнего Тагила дышат грязным воздухом

Воздух в Нижнем Тагиле не идеален Фото: Лев ИСТОМИН

Жители Вагонки и Сухоложского поселка Нижнего Тагила дышат самым грязным воздухом. Такие данные фиксировались с апреля по сентябрь 2021 года по итогам замеров на постах УГМС. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В Сухоложском районе превышение норм по выбросам фиксировалось 28 раз, а на Вагонке – 24 раза. Также, по данным издания, 21 раз были зафиксированы нарушения по показателям в районе железнодорожного вокзала.

Реже всего превышения норм по загрязнению воздуха фиксировались на Тагилстрое и на Красном Камне. При этом, жители этих микрорайонов тоже жалуются на химический запах в воздухе.