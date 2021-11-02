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Общество2 ноября 2021 15:56

В Свердловской области закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт»

Когда будет следующая поставка, пока неизвестно
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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На территории региона есть примерно 300 тысяч доз вакцины «Спутник V»

На территории региона есть примерно 300 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области закончился препарат для вакцинации от коронавируса «Спутник Лайт», когда в регион пребудет новая партия, пока неизвестно. Заместитель губернатор Павел Креков заявил, что сейчас есть альтернатива этой вакцине.

- На территории региона есть примерно 300 тысяч доз вакцины «Спутник V», буквально на днях область получила еще 45 тысяч рублей. В настоящий момент «Спутника Лайт» у нас на территории нет, он закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут, - заявил Павел Креков на брифинге оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Свердловской области в ближайшие дни могут ввести локдаун. Это случится, если торговые предприятия продолжат саботировать требование - проверять QR-коды о вакцинации у посетителей.