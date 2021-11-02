Старинный особняк в центре Екатеринбурга продали за 79 млн рублей

Дом Симанова является объектом культурного наследия. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге продали Дом городского головы Симанова на улице Попова, 4 за 79,3 миллиона рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте торгов.

В аукционе победило ООО «Деловой дом на Архиерейской». Всего на торги заявились пять участников. Одним и низ был хоккеист Павел Дацюк, который недавно купил усадьбу Паршученкова.

Также в аукционе участвовали Вадим Колясников и «Элит-Сервис». Кроме того, заявку подавала компания «Автопрофи», но ее не допустили к аукциону. При этом Дацюк и Колясников не подавали свои ставки. А «Элит-Сервис» предложила 66,1 миллиона рублей.

Дом Симанова является объектом культурного наследия. Особняк граничит с домом купца Емельянова. Площадь здания составляет больше тысячи квадратных метров. Территория, на которой расположен особняк, составляет больше двух тысяч квадратных метров. Согласно документам, старинном особняке можно разместить офисы.

Ранее известный хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк купил дом-памятник на Ленина, 18а. За него он предложил самую высокую цену - 40,1 миллиона рублей.

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