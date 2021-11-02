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Общество2 ноября 2021 15:38

В Нижнем Тагиле больница формирует резерв медицинских кадров

Здесь не хватает специалистов
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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В свердловских больницах не хватает кадров

В свердловских больницах не хватает кадров

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Городская больница №1 Нижнего Тагила начала формировать резерв медицинских кадров, объявив конкурс на замещение должностей медработников.

Здесь ждут сотрудников с опытом для работы в стационаре, а также работников ковидного госпиталя. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Оставить заявку для работы по совместительству может сотрудник любого медицинского учреждения. В Горбольнице №1 Нижнего Тагила обещают социальный пакет, официальное трудоустройство и достойную оплату труда.

Резюме ждут на адрес ok@ntgb1.ru.

Сейчас в медицинских учреждениях Свердловской области ощущается острая нехватка медицинских работников.