ФК «Урал» предупредил фанатов о мошенниках, которые продают билеты на матч с «Зенитом»

Напомним, футбольный клуб «Урал» отчаянно борется за выживание в Российской Премьер-Лиге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Футбольный клуб «Урал» предупредил фанатов о мошенниках, которые начали продажу билетов на матч с питерским «Зенитом», который должен пройти на домашней арене «шмелей». Примечательно, что попасть на игру хотят многие болельщики, из-за чего переводят злоумышленникам немалые суммы.

- В связи с этим сообщаем о том, что ФК «Урал» не ведет продажу билетов на ближайшие домашние матчи в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Просим вас остерегаться мошенников и не приобретать билеты на сторонних ресурсах, стилизованных под официальные, - заявили в пресс-службе «Урала».

Напомним, футбольный клуб «Урал» отчаянно борется за выживание в Российской Премьер-Лиге. Накануне подопечные Игоря Шалимова, занимающие последнее место в турнирной таблице, встретились на выезде с подмосковными «Химками», у которых дела тоже никак не складываются. Команды сыграли вничью, и «Урал» закрепился на последнем месте в турнирной таблице.