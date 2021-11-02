Екатеринбург попал в топ-10 лучших городов для лечебного отдыха

На Урал едут не только отдыхать, но и лечиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург оказался на 8 месте топа самым популярных российских городов для лечебного отдыха. Рейтинг составил портал Tvil.ru.

По статистике сайта, туристы бронируют зимний отдых от 1 до 7 ночей и тратят на жильё от 767 рублей до 6 тысяч рублей в сутки. Желающие искупаться в минеральных водах Среднего Урала чаще всего бронируют жилье на 7 дней, тратя на него от 5 тысяч рублей.

Лидерство в популярности лечебного отдыха занимает Кисловодск — чаще всего в нем останавливаются на 5 ночей и тратят на проживание 2832 рубля. Самым дорогим местом отдыха оказался Петрозаводск — в нём туристы останавливаются на 4 ночи и тратят 6150 рублей.

Рейтинг подготовлен по данным бронирований жилья туристами в период с 1-го декабря 2021 по 28-е февраля 2022 года.