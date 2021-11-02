Прокуратура начала проверку жалоб о принуждении к увольнению на молокозаводе в Ревде

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, работникам не выплатили «бонусную» часть зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после жалоб на оптимизацию штата сотрудников на молокозаводе в Ревде. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Проверку начали после сообщений СМИ о том, что руководство завода решило уволить 15 сотрудников. Однако четыре работника отказались уходить по собственному желанию. Тогда руководство предприятия якобы создало условия труда, при которых сотрудники не могли выполнять свои обязанности. Кроме того, согласно сообщениям СМИ, работникам не выплатили «бонусную» часть зарплаты.

Прокуратура собирается дать оценку действиям руководства молокозавода, проверить соблюдение трудового законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Байкалово доярка молочно-товарной фермы обратилась в прокуратуру после незаконного увольнения. Женщина написала заявление об увольнении по собственному желанию в апреле 2021 года. Она согласовала его с работодателем. Однако после подписания обходного листа доярку уволили за прогулы с 12 по 17 мая 2021 года.

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