Классные летние каникулы детям? Сделано!

Фрагмент программы фестиваля Город мастеров 2021_Атомстройкомплекс. Фото: Роман Арыкин.

Сейчас в «Атомстройкомплексе» готовят списки участников образовательного интенсива по теме «Экологичная организация пространства для жизни». Партнером выбран екатеринбургский Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение». Проект «Среда обитания» познакомит и подружит 50 мальчиков и девочек, чьи мамы и папы работают в компании «Атомстройкомплекс». При формировании группы будут опираться на успеваемость в школе и увлечения подростков: им предстоит погрузиться с головой в такие понятия, как «архитектура экосистемы» и «экологичная организация пространства для жизни». Проект основан на приоритетах известного градостроителя, который 26 лет не просто строит дома, объекты социальной сферы, а также реставрирует памятники архитектуры – компания осознанно и планомерно формирует комфортное пространство для счастливой жизни людей, развивая и улучшая городскую среду Екатеринбурга.

- Нам понравилась идея предоставления детям мультисистемных знаний на стыке экологии, дизайна и архитектуры, урбанистики, обществознания, психологии, сервиса, IT, - прокомментировала Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». – Хотим показать школьникам возможности самореализации в такой интересной сфере, как строительная отрасль. Надеемся, что этот опыт поможет им расширить кругозор и определиться с призванием. Ребята узнают, как много содержится возможностей для творчества – в занятии, объединенном глаголом «строить».

Занятия пройдут в июне будущего года в загородном образовательном центре «Таватуй». Школьникам готовят интересные кейсы для изучения и проработки. Интенсив предполагает, помимо образовательного контента, организацию тематических кружков, мастер-классов и квестов, а также – подвижные игры, командообразование, общение и новые знакомства.

Специалисты Фонда «Золотое сечение» располагают наработками по организации тематических корпоративных спецпроектов для школьников, успешно готовят подростков к олимпиадам федерального и международного масштабов. Давними партнерами Фонда выступают профессор Московского архитектурного института, литератор, обладатель Национальной телевизионной премии ТЭФИ, лауреат премии «Позитивный контент-2009», арт-директор проекта «Жужа. Ежедневная сказка для детей» Александр Коротич, Уральский институт управления РАНХиГС, Гуманитарный университет, УрГАХУ и УрГПУ.

- У нас есть опыт создания подобных программ, Как правило, они всегда четко ориентированы под задачу. Участники интенсива предлагают решение конкретных проблем, связанных с улучшением качества жизни в их родном городе, - подчеркнула связь проекта с темой комплексного развития территорий Инна Денюш, директор Фонда «Золотое сечение. - «Среда обитания» - проект, ориентированный под специфику строительного бизнеса, но в какой-то степени расширяющий диапазон данной сферы. Кроме того, проект может стать еще одним импульсом для развития преемственности и формирования династий в компании. «Атомстройкомплекс» - осознанный и заинтересованный партнер. То, что в компании внутренняя политика настроена на поддержку детей, их образование и развитие - для нас ценный показатель.

Строители в течение нескольких лет проводят фестиваль детского художественного творчества «Город мастеров» для детей сотрудников компании. Теперь к этому проекту, развивающему эмоциональный интеллект, добавится образовательная программа.