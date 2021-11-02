Погрузка на Свердловской железной дороге выросла на 3,8% с начала года

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Погрузка на Свердловской железной дороге в январе-октябре 2021 года составила 123,5 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За десять месяцев на СвЖД погружено:

нефти и нефтепродуктов – 33,2 млн тонн (+1,4% к январю-октябрю 2020 года);

строительных грузов – 21 млн тонн (+0,2%);

черных металлов – 8,7 млн тонн (+9%);

лома черных металлов – 2 млн тонн (+5,6%);

руды железной и марганцевой – 10,4 млн тонн (-0,9%);

химических и минеральных удобрений – 14,5 млн тонн (+9%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 9,5 млн тонн (+11,9%);

цемента –3,3 млн тонн (+29,5%);

лесных грузов – 2,1 млн тонн (+4%);

руды цветной и серного сырья – 4,9 млн тонн (-5,5%);

химикатов и соды – 2,9 млн тонн (+10,8%);

кокса – 2,2 млн тонн (+9,2%).

Грузооборот с начала 2021 года вырос на 2,6% и составил 179,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 3,1%, до 229,6 млрд тонно-км.

Погрузка в октябре 2021 года составила 12,8 млн тонн (+3% к октябрю прошлого года). Грузооборот за октябрь составил 17,7 млрд тарифных тонно-км (-2,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 22,9 млрд тонно-км (-1,8%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в октябре 2021 года составила 110,3 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за октябрь 2021 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,4% и составил 231 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 2,8% и составил 290,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2021 года составила 1 млрд 66,5 млн тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 2190,4 млрд тарифных тонно-км (+4,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2756,8 млрд тонно-км (+3,6%).