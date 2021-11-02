Являются ли антитела противопоказанием к вакцинации: отвечают в оперштабе Свердловской области

За сутки в Свердловской области выявили 718 новых случаев COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, может ли наличие антител в организме человека служить противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

- Нет это не противопоказание к вакцинации, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Более того, сегодня появились результаты исследования, согласно которым очень часто антитела после заболевания гораздо более уязвимы, чем антитела после вакцинации.

Напомним, что с 30 октября по 7 ноября в Екатеринбурге и Свердловской области объявлены нерабочие дни, которые пока свердловские власти продлевать не стали.

2 ноября Павле Креков анонсировал новые ограничительные меры. К примеру, дети и подростки смогут посещать торговые центры только вместе с родителями, у взрослых при этом, должны быть qr-коды. Также невакцинированные сотрудники предприятий отправятся работать из дома.

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