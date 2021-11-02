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Общество2 ноября 2021 14:15

Будут ли в школах Екатеринбурга вводить экспресс-тестирования на коронавирус: отвечают в мэрии

Заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева ответила на вопрос слушателей радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM)
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19.

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости COVID-19.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) ответила на вопрос слушателей о том, будет ли вводиться в школах уральской столицы экспресс-тестирование детей на COVID-19,

- Пока таких планов нет. Мы не планируем экспресс-тестирование проводить. Хотя это было бы неплохо. Ребенок может болеть бессимптомно и являться носителем. Не знаю, почему родители этому сопротивляются, - сказала Екатерина Сибирцева.

Добавим, что в Свердловской области уже несколько дней выявляют больше 700 новых случаев коронавируса. Так, 2 ноября, в оперативном штабе по борьбе с болезнью рассказали о 718 новых случаях. Из них 245 приходится на Екатеринбург.

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