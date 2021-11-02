Житель Каменска-Уральского отдал «продавцу» Газели более 500 тысяч рублей

В дело о продаже "Газели" вмешалась полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского отдал мошеннику 550 тысяч рублей, покупая «Газель». Об этом сообщили в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

По данным ведомства, мужчина нашел объявление о продаже автомобиля в Интернете, позвонил на указанный номер, по которому ему сообщили, что машина пока не в городе, а позже картинка с «Газелью» появилась с отметкой «продано».

Позже лжеагент сообщил, что у него есть человек в Каменске-Уральском, который продает этот автомобиль за 700 тысяч рублей. 9 октября была организована встреча для составления договора купли-продажи. Мошенника на месте не было, он контролировал все через телефон.

- По указанию лжеагента, мужчина осуществил денежный перевод в 550 тысяч рублей на указанный номер карты. После этого, посредник заверил, что деньги вскоре переведет собственнику, но в течение часа деньги так и не поступили, - добавили в ведомстве.

Участники события в ходе разбирательств выяснили, что злоумышленник собственнику обещал купить автомобиль за 1,55 млн. рублей, объяснив, что приедет его знакомый и привезёт 550 тыс. рублей, а разницу в миллион он потом выплатит из своего кармана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.