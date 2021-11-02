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Общество2 ноября 2021 13:05

В половине проверенных салатов из общепита в Екатеринбурге нашли кишечную палочку

Семь проб специалисты признали не соответствующими требованиям безопасности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Салаты проверили специалисты Россельхознадзора

Салаты проверили специалисты Россельхознадзора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора взяли 14 образцов салатов, приготовленных на предприятиях общественного питания города, и отдали их на исследование в испытательную лабораторию. Специалисты проверили пробы салата и выяснили, что половина, то есть семь из них, не соответствует требованиям безопасности.

- Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выполнили исследования по микробиологическим показателям и сопоставили результаты с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Испытания выявили в салатах из общепита превышение общего количества микроорганизмов. Кроме того были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В Россельхознадзоре отметили, что употребление таких салатов в пищу может привести к отравлению.

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