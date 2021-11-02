В половине проверенных салатов из общепита в Екатеринбурге нашли кишечную палочку

Салаты проверили специалисты Россельхознадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге специалисты Россельхознадзора взяли 14 образцов салатов, приготовленных на предприятиях общественного питания города, и отдали их на исследование в испытательную лабораторию. Специалисты проверили пробы салата и выяснили, что половина, то есть семь из них, не соответствует требованиям безопасности.

- Специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы выполнили исследования по микробиологическим показателям и сопоставили результаты с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Испытания выявили в салатах из общепита превышение общего количества микроорганизмов. Кроме того были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В Россельхознадзоре отметили, что употребление таких салатов в пищу может привести к отравлению.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка