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Происшествия2 ноября 2021 12:29

В больнице Березовского отказала система кислорода

Пациентов перевели в больницы Екатеринбурга
Александра СУББОТИНА
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Сейчас госпиталь работает в обычном режиме

Сейчас госпиталь работает в обычном режиме

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 2 ноября в Центральной горбольнице Березовского произошел сбой в работе кислородной системы реанимационного отделения. Сотрудниками было зафиксировано снижение давления до некритических показателей.

Медики приняли решение кислородозависимых пациентов, находящихся в реанимации, перевести в другие медучреждения Екатеринбурга. Было перевезено 10 пациентов. Через два часа нормальная подача кислорода в системе была восстановлена.

- Сейчас госпиталь работает в штатном режиме. При транспортировке пациентов состояние здоровья ни у одного из них не ухудшилось. На пациентов, которые проходят лечение в госпитале, ситуация также не сказалась, - сообщили «КП-Екатеринбург» в оперштабе Свердловской области.