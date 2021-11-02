В больнице Березовского отказала система кислорода

Сейчас госпиталь работает в обычном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 2 ноября в Центральной горбольнице Березовского произошел сбой в работе кислородной системы реанимационного отделения. Сотрудниками было зафиксировано снижение давления до некритических показателей.

Медики приняли решение кислородозависимых пациентов, находящихся в реанимации, перевести в другие медучреждения Екатеринбурга. Было перевезено 10 пациентов. Через два часа нормальная подача кислорода в системе была восстановлена.

- Сейчас госпиталь работает в штатном режиме. При транспортировке пациентов состояние здоровья ни у одного из них не ухудшилось. На пациентов, которые проходят лечение в госпитале, ситуация также не сказалась, - сообщили «КП-Екатеринбург» в оперштабе Свердловской области.