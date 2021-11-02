Росавиация разрешила самолетам летать из Екатеринбурга еще в девять стран

Семь раз в неделю самолеты из Екатеринбурга смогут летать в Урумчи (Китай) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация разрешил самолетам совершать рейсы из Екатеринбурга еще в девять стран. Документ опубликован на сайте ведомства.

Теперь авиалайнеры два раза в неделю будут летать Корфу и Миконос в Греции. Один раз в неделю самолеты будут выполнять рейс в Тенерифе и два раза в Жирону и Реус в Испании. Эти полеты будет выполнять компания Azur Air.

Также воздушные суда начнут перевозить пассажиров дважды в неделю из столицы Урала в город Денпасар в Индонезии и в Занзабир в Танзании. Рейсы будет осуществлять Royal Flight. Nordwind Airlines в свою очередь начнет летать семь раз в Петропавловск в Казахстане.

Семь раз в неделю самолеты из Екатеринбурга смогут летать в Урумчи (Китай). Помимо этого, три раза в неделю воздушные судна смогут отправлять в Гданьск (Польша) и Базель (Швейцария). Полеты будет осуществлять Red Wings.

Кроме того, авиакомпании «Аэрофлот» и Azur Air по административному разрешению авиационных властей Объединенных Арабских Эмиратов смогут два раза в неделю выполнять рейсы в Дубай.

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