Губернатор распорядился поддержать свердловских аграриев на 320 миллионов

Аграриям компенсируют часть затрат от засухи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил поддержать региональных сельхозпроизводителей из-за сильной засухи, которая царила на Среднем Урале в 2021 году.

Правительство Свердловской области в связи с этим дополнительно поддержит аграриев на 320 миллионов рублей. Эти деньги позволят минимизировать финансовые потери от засухи, сообщает пресс-служба свердловского кабмина.

- За счет поддержки будут увеличены субсидии на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, технической и технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в Свердловской области. В настоящее время готовится нормативная база для реализации этого решения, - рассказывают в пресс-службе.

Свердловская область до конца 2021 года планирует получить государственную поддержу из резервного фонда Правительства России в виде компенсации части затрат на покупку кормов для коров. Заявки в Москву уже поданы.