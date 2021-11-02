В период нерабочих и праздничных дней ноября СвЖД призывает водителей усилить бдительность при пересечении железнодорожных переездов

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

В период нерабочих и праздничных выходных дней количество машин на дорогах, особенно на загородных трассах, заметно растет, внимание водителей рассеивается. СвЖД напоминает, что согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

В 2021 году с января по октябрь на Свердловской магистрали из-за нарушения водителями правил при пересечении переездов произошло четыре столкновения автомобилей с поездами (за аналогичный период 2020 года – 7 ДТП), пострадало 4 человека (в 2020 году – 5 пострадавших). Железнодорожники обеспокоены большим количеством нарушений, которые допускают автомобилисты: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. С начала года дежурные по переездам зафиксировали более 1600 подобных фактов. Нарушители правил рано или поздно неизбежно становятся виновниками ДТП.

Так, 30 мая на переезде перегона Мегион – Нижневартовск-II (Сургутский регион СвЖД) произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом Нижневартовск – Москва. Водитель грузовика проигнорировал запрещающие показания светофора и выехал на переезд перед приближающимся поездом. В результате ДТП водитель получил перелом ноги. По счастливой случайности локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали, однако при подобных столкновениях последствия могут быть гораздо более серьезными.

Трагический случай произошел 23 октября в Амурской области, на переезде станции Ледяная Забайкальской железной дороги. Водитель грузового автомобиля выехал на пути на запрещающие сигналы светофора прямо перед идущим грузовым составом. Локомотивная бригада сделала все возможное, чтобы не допустить ДТП, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. В результате погибли помощник машиниста поезда и водитель грузовика, серьезно пострадали машинист и машинист-инструктор. Произошел сход трех секций локомотива и 14 вагонов.

В целом на сети железных дорог ОАО «РЖД» с начала 2021 года произошел существенный рост ДТП на переездах: 183 против 160 в 2020 году, что привело к увеличению количества пострадавших и погибших граждан. Для предупреждения подобных происшествий компания оборудует переезды современными предупредительными и заградительными устройствами, улучшает их техническое состояние, а также ведет разъяснительную работу с водителями автотранспортных средств.