Людмила Григорьевна работала в поликлинике №3 ЦГБ №20 Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге скончалась известная врач-дерматовенеролог Людмила Бондарчук. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе ЦГБ №20, где она работала. Людмиле Григорьевне было 70 лет.

- Она была очень хорошим человеком и хорошим специалистом. С мая 1990 года Людмила Григорьевна работала в поликлинике №3 ЦГБ №20 врачом-косметологом, с 1998 года врачом - дерматовенерологом. Врач высшей квалификационной категории, - рассказали в пресс-службе ЦГБ №20.

Также там отметили, что не владеют информацией о ее заболевании. В группе ВКонтакте «Список памяти. Медики, погибшие от COVID19» сообщается, что Людмила Григорьевна скончалась из-за осложнений, вызванных ковидной пневмонией.