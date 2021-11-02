Еще 718 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

Нагрузка на медицину пока остается колоссальной Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 718 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 245 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы у жителей Невьянска, Тавды, Староуткинска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Дегтярска, Бисерти, Березовского. Верхней Пышмы и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии уральцев составляет 158 812 человек. Из которых 142 952 человека полностью вылечились от коронавируса. За сутки из госпиталей выписали 503 человека.

По состоянию на 2 ноября 2021 года состояние 938 пациентов оценивается как тяжелое, 607 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 502 – подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки от COVID-19 погибли 28 человек, общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 532 человека.