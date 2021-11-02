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Общество2 ноября 2021 12:00

На Среднем Урале природный газ проведут в более 30 тысяч жилых домов

Власти потратят на это 5,5 миллиарда рублей
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Процесс газификации активизировался на Урале после того, как на эту проблему обратил внимание президент

Процесс газификации активизировался на Урале после того, как на эту проблему обратил внимание президент

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к концу 2021 года сетевой природный газ проведут в 31 466 частных домов. Об это сообщили в пресс-службе Правительства региона.

По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, от уральцев поступила 9801 заявка. Из них 2271 человек уже заключили договоры с газовой компанией. За счет подключения к сетям бытовые условия и комфортность проживания смогут улучшить около 8 000 человек. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев добавил, что к 2030 году доступ к природному газу будет у 90% домов.

- По предварительным оценкам, которые мы провели вместе с министерством энергетики жилищно-коммунального хозяйства, газ может быть подведен приблизительно к 220 тысячам домовладений, - подчеркнул глава региона.

Напомним, что с 18 октября текущего года вступили в силу новые правила, в рамках которых предусмотрено бесплатное подведение газовых сетей до границ частных жилых домов в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.